В Красноярске 28 июня планово отключили электроэнергию во всех районах города

Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске прошла плановая волна массового отключения электроэнергии во всех районах города. Об этом сообщает Центральная диспетчерская служба городского хозяйства. В основном отключения связаны с ремонтными работами, и только часть из них – аварийные.
Электричество отключили:
Свердловский район до 13:20 - Стрелочная 1-19, 12а-28; Судостроительная 10, 12а;
Кировский район до 17:00 - Щорса 53, 55, 57, 59;
Ленинский район до 17:00 - Красноярский рабочий 82, 82а, 84, 86, 86а; Тихий 1, 3, 5, 10, 12, 14;
Советский район до 17:00 - 9 Мая 21, 21а, 23; Шумяцкого 7, 7а;
до 16:00 - Армейская 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Краснодарская 40;
Центральный район до 17:00 – Кирова, 43
Железнодорожный район до 17:00 - Станиславского 49-57, 58, 60; Калинина 10,12,38-48;
Октябрьский район до 17:00 - Азовская; Минусинская; Минусинская; Азовская; Пасечная; Тихоновская; СТ Березка; СТ Лесная полянка; СТ Сад № 2 ЭВРЗ; СНТ Энергия-1; Елены Стасовой 51а-65к2; Чистый Лог; Минусинская; Азовская; Пасечная; Плодовая; Янтарная; Тихоновская; Садовая; Еловая; Болотная; СТ Колос, Отдых, Березка, Электрик, Строитель, Локомотивное депо; СНТ Совхоз "Октябрьский"; Елены Стасовой 67, Колягинская; Черничная; Совхоз Октябрьский; Садовая; Еловая; СТ Мир; СТ Юбилейный; СНТ Дружба; Сад №2 "Комбайнового завода"; Колягинская; Дозорная 4-24; Национальная 6-30; Ореховская 3-6; Шушенская 6-48; Пировская 11-96; пер. Лесосибирский 1-20; Бийхемская 2-25; Назаровская 2-94; пер.Тюхтетский 7-12; Артемовская 1-26; пер. Каратузский 2-48/1; Курейская 1-20; Красногорская 2-79; 2-я Красногорская 3-25; Бугачевская 2-42; Геологическая 1-114; 2-я Геологическая 1-34; Калинина 159-171, 98-106; Пастеровская 3-9,4-8; К.Марска 234/1- 245/2; Советская 68/1-77; Ленина 264,265; Волочаевская 27-42; Красной Армии 149; Корнеева 20-33;