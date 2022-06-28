СУЭК помогла организовать путешествие по Енисею для детей с ограниченными возможностями здоровья

Для любого ребенка путешествие на теплоходе – это настоящее событие. Фото предоставлено компанией

Около 200 детей с ограниченными возможностями здоровья из Красноярского края вместе со своими родителями совершили «путешествие выходного дня»: прокатились на теплоходе по Енисею, приняли участие в занимательных конкурсах, посмотрели творческие номера от детских коллективов.

Круиз ежегодно проводит Красноярская краевая общественная организация поддержки детей-инвалидов «Щит» (КРООПДИ «Щит»), партнером инициативы выступают СУЭК и Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ».

Круиз, как и все совместные мероприятия КРООПДИ «Щит», направлен на социализацию ребятишек с ОВЗ.

– Белый теплоход, могучая сибирская река, удивительная природа, яркая развлекательная программа… Для любого ребенка такое путешествие – это настоящее событие! – уверена президент КРООПДИ «Щит» Надежда Куликова. – Что же тогда говорить о наших «особых» детях, многие из которых часто бывают ограничены четырьмя стенами городских квартир?

Лето для подопечных КРООПДИ «Щит» – всегда «горячая» пора. Традиционно оно начинается с масштабного гала-концерта социально-творческого проекта «Пусть всегда буду я!», в котором дети со сложными диагнозами вместе с именитыми артистами представляют на большой сцене вокальные и танцевальные номера. Мероприятие собирает около 600 артистов и свыше 1 500 зрителей.

А в конце июля «особые» ребятишки отправятся на загородную базу отдыха, на фестиваль «От сердца к сердцу». Три дня они будут отдыхать на природе, постигать новые умения и навыки на многочисленных мастер-классах, соревноваться в спортивных эстафетах и даже танцевать на дискотеке. Поддержку всем мероприятиям оказывают СУЭК и Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ».