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Общество28 июня 2022 7:27

К 2026 году в Красноярске откроют сибирскую штаб-квартиру РГО

Решение объясняется уникальностью расположения региона
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
К 2026 году в Красноярске откроют сибирскую штаб-квартиру РГО

К 2026 году в Красноярске откроют сибирскую штаб-квартиру РГО

Фото: Мария ЛЕНЦ

К 2026 году в Красноярске планируют разместить сибирскую штаб-квартиру РГО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя краевого отделения РГО Игоря Спириденко.

Находиться штаб-квартира будет в историческом особняке врача Лессинга, которое расположено в центре Красноярска – на Карла Маркса, 42. Решение обосновывается уникальным расположением Красноярского края. На базе отделения планируется создать несколько музеев.

Добавим, что сибирская штаб-квартира Русского географического сообщества будет претендовать на статус федеральной.