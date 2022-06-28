К 2026 году в Красноярске откроют сибирскую штаб-квартиру РГО Фото: Мария ЛЕНЦ

К 2026 году в Красноярске планируют разместить сибирскую штаб-квартиру РГО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя краевого отделения РГО Игоря Спириденко.

Находиться штаб-квартира будет в историческом особняке врача Лессинга, которое расположено в центре Красноярска – на Карла Маркса, 42. Решение обосновывается уникальным расположением Красноярского края. На базе отделения планируется создать несколько музеев.

Добавим, что сибирская штаб-квартира Русского географического сообщества будет претендовать на статус федеральной.