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Общество28 июня 2022 6:23

В Кодинске выпускникам «Энергокласса» вручили сертификаты о завершении обучения

Ребят поздравил заместитель главного инженера АО «Богучанская ГЭС» по эксплуатации Сергей Шахов
Полина КУЗНЕЦОВА
Вручение сертификатов выпускникам Энергокласса на Городском бульваре Кодинска. Фото предоставлено компанией

Вручение сертификатов выпускникам Энергокласса на Городском бульваре Кодинска. Фото предоставлено компанией

Одиннадцать выпускников из Кодинска (Кежемский район) вместе с аттестатами о среднем образовании получили сертификаты об успешном завершении трехлетнего обучения в профильном «Энергоклассе» ПАО «РусГидро». За время обучения школьники приобрели дополнительные знания, принимали участие в различных конкурсах и олимпиадах, познакомились и подружились с ровесниками из других «энергоклассов» по всей стране. С успешным окончанием школы выпускников поздравил заместитель главного инженера АО «Богучанская ГЭС» по эксплуатации Сергей Шахов.

– Три года обучения – это ваш первый шаг в будущую профессию. От имени коллектива Богучанской ГЭС поздравляю вас с хорошим выбором. Техническая специальность, особенно связанная с энергетикой, - это знания, ответственность и возможность принести большую пользу нашей стране. Желаю всем вам успешного поступления в вузы, хороших преподавателей, новых друзей и знаний. Уверен, что кто-то из вас спустя несколько лет придет работать на Богучанскую ГЭС!, – сказал Сергей Шахов.

Участники проектов «Энергокласс» и «Летняя энергетическая школа могут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры ПАО «РусГидро» – в том числе Иркутский национальный исследовательский технический университет, Новосибирский государственный технический университет, Национальный исследовательский университет «МЭИ», Сибирский федеральный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и другие вузы страны. Ежегодно выпускники из Кодинска успешно поступают в вузы, некоторые из них уже работают на Богучанской ГЭС.

В 2022 году ученик первого года обучения кодинского «Энергокласса» Виктор Тропин прошел отбор в Летнюю энергетическую школу РусГидро. Он подготовил конкурсное эссе «Как энергопереход в России повлияет на достижение углеродной нейтральности?», успешно прошел онлайн-интервью с экспертом РусГидро по эссе и компетенциям участника ЛЭШ-2022. Школа, главной темой которой стали «ESG-принципы в энергетике», проходит на базе Нижегородской ГЭС с 19 по 29 июня. Ее участники уже посетили крупные предприятия, встретились с учеными, руководителями и экспертами в электроэнергетической отрасли. Сейчас Виктор в составе группы готовит проект «Автоматизация мониторинга физического и химического состава Горьковского водохранилища».

НАША СПРАВКА

Проект «Энергокласс» – часть программы опережающего развития кадрового потенциала РусГидро «От Новой школы к рабочему месту», которую компания реализует с 2010 года. Цель проекта – повышение у школьников интереса к инженерной профессии для дальнейшего поступления в технические вузы. В Энергоклассе школьники изучают основы гидроэнергетики, геологии, гидравлики и гидрологии, энергосбережения и энергоэффективности, технического проектирования и создания прикладных проектов, научного мировоззрения, а также математику, физику и историю энергетики. В кодинском Центре дополнительного образования часть предметов школьникам преподают сотрудники АО «Богучанская ГЭС», в программу входят экскурсии на действующую станцию.