В Кодинске выпускникам «Энергокласса» вручили сертификаты о завершении обучения

Вручение сертификатов выпускникам Энергокласса на Городском бульваре Кодинска. Фото предоставлено компанией

Одиннадцать выпускников из Кодинска (Кежемский район) вместе с аттестатами о среднем образовании получили сертификаты об успешном завершении трехлетнего обучения в профильном «Энергоклассе» ПАО «РусГидро». За время обучения школьники приобрели дополнительные знания, принимали участие в различных конкурсах и олимпиадах, познакомились и подружились с ровесниками из других «энергоклассов» по всей стране. С успешным окончанием школы выпускников поздравил заместитель главного инженера АО «Богучанская ГЭС» по эксплуатации Сергей Шахов.

– Три года обучения – это ваш первый шаг в будущую профессию. От имени коллектива Богучанской ГЭС поздравляю вас с хорошим выбором. Техническая специальность, особенно связанная с энергетикой, - это знания, ответственность и возможность принести большую пользу нашей стране. Желаю всем вам успешного поступления в вузы, хороших преподавателей, новых друзей и знаний. Уверен, что кто-то из вас спустя несколько лет придет работать на Богучанскую ГЭС!, – сказал Сергей Шахов.

Участники проектов «Энергокласс» и «Летняя энергетическая школа могут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры ПАО «РусГидро» – в том числе Иркутский национальный исследовательский технический университет, Новосибирский государственный технический университет, Национальный исследовательский университет «МЭИ», Сибирский федеральный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и другие вузы страны. Ежегодно выпускники из Кодинска успешно поступают в вузы, некоторые из них уже работают на Богучанской ГЭС.

В 2022 году ученик первого года обучения кодинского «Энергокласса» Виктор Тропин прошел отбор в Летнюю энергетическую школу РусГидро. Он подготовил конкурсное эссе «Как энергопереход в России повлияет на достижение углеродной нейтральности?», успешно прошел онлайн-интервью с экспертом РусГидро по эссе и компетенциям участника ЛЭШ-2022. Школа, главной темой которой стали «ESG-принципы в энергетике», проходит на базе Нижегородской ГЭС с 19 по 29 июня. Ее участники уже посетили крупные предприятия, встретились с учеными, руководителями и экспертами в электроэнергетической отрасли. Сейчас Виктор в составе группы готовит проект «Автоматизация мониторинга физического и химического состава Горьковского водохранилища».

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Проект «Энергокласс» – часть программы опережающего развития кадрового потенциала РусГидро «От Новой школы к рабочему месту», которую компания реализует с 2010 года. Цель проекта – повышение у школьников интереса к инженерной профессии для дальнейшего поступления в технические вузы. В Энергоклассе школьники изучают основы гидроэнергетики, геологии, гидравлики и гидрологии, энергосбережения и энергоэффективности, технического проектирования и создания прикладных проектов, научного мировоззрения, а также математику, физику и историю энергетики. В кодинском Центре дополнительного образования часть предметов школьникам преподают сотрудники АО «Богучанская ГЭС», в программу входят экскурсии на действующую станцию.