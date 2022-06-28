В Курагинском и Енисейском районе разрешили отстрелить двух медведей

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В двух районах Красноярского края – в Курагинском и Енисейском – разрешили отстрелить двух медведей. Как сообщают Gornovosti, соответствующие документы о регулировании количества охотничьих ресурсов подписаны министром экологии и рацприродопользования региона Павлом Борзых.

Отметим, что разрешено ликвидировать медведей только старше одного года. Это будет сделано с 28 по 30 июня в специальных охотничьих угодьях.

Напомним, что накануне в Лесосибирске застрелили медведя, вышедшего к людям.