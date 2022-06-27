Река Кача в Красноярске после грозы окрасилась в красный цвет

Фото: Вести Красноярск

В Красноярске после грозы и ливня изменился цвет Качи. Как сообщают «Вести», река вдруг окрасилась в грязно-красный цвет. Красноярцы предположили, что это произошло из-за сильного дождя, однако точного объяснения явлению пока нет.

Возможно, река изменила цвет из-за каких-то веществ или грязи, которая попала в воду после размытия почвы. К примеру, в Солнечном из-за ливня провалился откос под домом на Ерофеева, из-за чего несколько кубов грязи сползли вниз на дорогу.

Добавим, что неблагоприятные явления продолжатся в Красноярске и во вторник. В МЧС предупредили, что город вновь накроет ливнями и градом, а порывы ветра будут достигать 25 м/с.