Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июня 2022 16:38

Река Кача в Красноярске после грозы окрасилась в красный цвет

Объяснений явлению пока нет, но цвет воды изменился после ливней
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Вести Красноярск

Фото: Вести Красноярск

В Красноярске после грозы и ливня изменился цвет Качи. Как сообщают «Вести», река вдруг окрасилась в грязно-красный цвет. Красноярцы предположили, что это произошло из-за сильного дождя, однако точного объяснения явлению пока нет.

Возможно, река изменила цвет из-за каких-то веществ или грязи, которая попала в воду после размытия почвы. К примеру, в Солнечном из-за ливня провалился откос под домом на Ерофеева, из-за чего несколько кубов грязи сползли вниз на дорогу.

Добавим, что неблагоприятные явления продолжатся в Красноярске и во вторник. В МЧС предупредили, что город вновь накроет ливнями и градом, а порывы ветра будут достигать 25 м/с.