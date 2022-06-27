В Красноярском крае рыбаку восемь раз выстрели в грудь. Фото: пресс-служба следкома

На севере края следком выясняет обстоятельства убийства. Оно произошло 22 июня в селе Верхнеимбатск Туруханского района. Погибший – 30-летний житель Лесосибирска, подозреваемый – 27-летний местный житель. Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Житель Лесосибирска приехал в Верхнеимбатск на рыбалку. Судя по всему, с подозреваемым они были давно знакомы, поскольку у последнего хранилось в сарае принадлежавшее лесосибирцу автоматическое огнестрельное оружие. В первой половине дня мужчины распивали алкоголь. Между ними возник конфликт. Точнее, они вспомнили о старых ссорах, существовавших между ними. Хозяин дома достал спрятанное оружие и восемь раз выстрели гостю в грудь. Тот скончался на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан, на него завели уголовное дело по статье «Убийство».