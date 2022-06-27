Глава энергетического бизнеса En+ Group заявил, что предприятия компании работают стабильно

Михаил Хардиков Фото: ИВАНОВА Диана

Глава энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков сообщил, что все предприятия компании, куда в частности входит Красноярская ГЭС, работают стабильно, без перебоев. Он подчеркнул, что проблем с нехваткой оборудования и комплектующих нет, так как основное энергооборудование российского производства. Компания более семи лет назад активно налаживала связи с поставщиками из Китая, аккредитовала заводы с высоким уровнем качества.

– Вся структура оборудования на наших объектах исторически в целом не зависит от зарубежных поставок, только по некоторым точечным позициям, – сказал Михаил Хардиков. – На ГЭС оборудование российского производства, поэтому проблем по поставкам нет. На наших тепловых станциях газовых турбин иностранного производства нет, поэтому проблемы в этой сфере тоже в основном не ощущаются. Исключением являются комплектующие для АСУ ТП, насосы. Но по этим позициям решения есть, работаем штатно.

В En+ Group не планируют пересматривать бизнес-план на 2022 год в энергетике и отказываться от намеченных инвестпроектов. Так, в текущем году компания примет участие в новом отборе генерации для БАМа и Транссиба в Бодайбинском районе Иркутской области, в случае если условия конкурса будут выполнимыми. Кроме того, в En+ Group рассматривают возможности строительства четырех новых ГЭС в Сибири – Нижнебогучанской, Тельмамской, Крапивинской и Мотыгинской. Две первые прошли стадию разработки пред ТЭО.

– Все программы по надежности, по ремонту основного оборудования, подготовке к зиме, строительству новых центров питания, реализации инвестиций продолжатся. Мы ничего не остановили и не планируем останавливать в этом году. Все проекты нового строительства по ГЭС мы продолжаем с разной степенью интенсивности. Считаем, что правильно будет разработать программу государственной поддержки для понимания механизма возврата инвестиций для нового строительства, и мы однозначно готовы участвовать и продолжать эти проекты, – заключил Михаил Хардиков.

Отметим также, что весной 2022 года компания приняла решение о дополнительной индексации заработной платы сотрудникам. С 1 марта она увеличилась на 10%.

НАША СПРАВКА

En+ Group – компания, управляющая активами в сере энергетики, цветной металлургии и других, связанных сними областях. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн тонн в год. Один из основных акционеров – инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски.