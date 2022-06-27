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Происшествия27 июня 2022 10:40

В Красноярске вынесли приговор деятелю запрещенной в России религиозной секты

Ему дали 6 лет лишения свободы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске вынесли приговор деятелю запрещенной в России религиозной секты

В Красноярске вынесли приговор деятелю запрещенной в России религиозной секты

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске суд вынес приговор в отношении местного жителя, который признан виновным по статье «Организация деятельности религиозной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

В пресс-службе краевого суда рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что его деятельность пресекли в декабре 2020 года, после того, как правоохранители обыскали его квартиру. В ходе обыска нашли документы и информацию, которые доказывали, что гражданин проповедовал учение и был руководителем местной ячейки религиозной организации «Свидетели Иеговы»* (запрещенная в России решением Верховного суда в 2017 году, поскольку признана экстремистской).

Приговор гражданину – 6 лет лишения свободы общего режима и далее в течение двух лет ему запрещено заниматься организационной деятельностью в общественных объединениях и религиозных организациях на срок 2 года.