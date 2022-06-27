В Красноярске за лето благоустроят восемь общественных пространств в разных районах города

Вместо пустыря на улице Полтавская появится большой уютный сквер Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжается благоустройство скверов и набережных. В этом сезоне по программе «Формирование комфортной городской среды», которая входит в национальный проект «Жилье и городская среда», в городе благоустроят восемь общественных пространства в разных районах. Напомним, все объекты для благоустройства выбрали сами жители.

В Свердловском районе подрядная организация МП «ДРСП Левобережное» ведет работы на улице Полтавская. Еще недавно здесь снесли аварийные дома, и территория пустовала, но скоро появится уютный сквер.

Работа в сквере на Полтавской идет по графику, сформирована дорожно-тропиночная сеть Фото: Мария ЛЕНЦ

– Мы очень рады, что на этом месте появится современное, благоустроенное место отдыха, где можно будет комфортно провести время с семьей и детьми. Нам этого не хватало! – жительница микрорайона Лариса Карасева не скрывает эмоций.

Работа на объекте идет по графику, сформирована дорожно-тропиночная сеть, подрядчик приступил к установке малых архитектурных форм.

– После завершения благоустройства в сквере появятся детские площадки, места для тихого отдыха, а также площадка для выгула собак, о которой просили жители. Не забыли разработчики проекта и о системе видеонаблюдения, – отметила и.о. руководителя администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова.

После завершения благоустройства в сквере появятся детские площадки, места для тихого отдыха Фото: Мария ЛЕНЦ

Идут работы и на других объектах, многие из них уже в высокой степени готовности. Ход работ контролируют не только специалисты технадзора, но и сами жители.

Отметим, что основная цель программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» – максимально привлечь к принятию всех решений как можно большее число горожан. Красноярцы уже выбрали пространства, которые благоустроят в следующем году. Сейчас идет обсуждение их наполнения. Горожан приглашают принять активное участие в обсуждении. Для этого есть очные форматы урбан-форумов и онлайн-форматы, которые организует АНО «Институт города». Вся информация о том, куда можно прийти для обсуждений или направить предложения, публикуется в открытых источниках – на сайтах администрации Красноярска и Красноярского края, в социальных сетях администраций районов, размещаются и объявления в подъездах жилых домов, расположенных вблизи парков, скверов и набережных.