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Происшествия27 июня 2022 9:37

Житель Канска получил срок за то, что гулял в новогоднюю ночь с обрезом

Его сдали полиции прохожие
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Житель Канска получил срок за то, что гулял в новогоднюю ночь с обрезом. Фото: пресс-служба полиции

Житель Канска получил срок за то, что гулял в новогоднюю ночь с обрезом. Фото: пресс-служба полиции

Житель Канска получил условный срок за то, что решил в новогоднюю ночь прогуляться по городу с обрезом охотничьего ружья. Молодому человеку 24 года, а судимость у него уже вторая. Дело было так: приняв на грудь горячительного, он решил сходить в гости к друзьям и поздравить их. Обрез спрятал за пазухой. Но по дороге на него обратили внимание прохожие. Насторожились и решили позвонить в полицию.

Наряд полиции задержал ружьеносца, когда тот уже вошел в подъезд. Баллистическая экспертиза показала, что обрез был переделан из гладкоствольного ружья ИЖ 16 калибра. Он приспособлен для выстрелов. Молодой человек признался, что обрез принадлежал когда-то его деду. Он нашел его в подполе десять лет назад и забрал к себе. Тайком хранил, а тут решил навестить друзей на праздник. Огнестрел взял с собой якобы в целях личной безопасности и пошутить над друзьями. Пошутил, называется – 3,5 года теперь должен ходить тише воды, ниже травы. Иначе условный срок заменят на реальный, сообщают Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу полиции.