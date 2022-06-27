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Общество27 июня 2022 9:11

ВТБ запускает рефинансирование жилищных кредитов

ВТБ запускает рефинансирование жилищных кредитов по сниженной ставке. Новое предложение позволит заемщикам, оформившим ипотеку в период рекордно высоких ставок, снизить платежную нагрузку вдвое.

Максимальная сумма рефинансируемого кредита составляет 30 млн рублей, срок – до 30 лет. Ставка доступна на весь период кредитования при условии личного и имущественного страхования. Заемщики с детьми могут рефинансировать в ВТБ ранее оформленный жилищный кредит в рамках программы «семейной ипотеки».

Для кредитов, оформленных с 1 марта по 25 июня 2022 года включительно, ставка может быть снижена уже на следующий день после выдачи. Если ипотека получена в другое время, до рефинансирования клиент должен внести как минимум шесть платежей по кредиту.

«В феврале-марте этого года рынок пережил беспрецедентное повышение ставок по ипотеке. Многие клиенты были вынуждены остановить свои сделки в ожидании нормализации экономической ситуации. Банк России принял взвешенные решения, которые позволили оперативно вернуть значение ключевой ставки до уровня начала года. Это позволило банкам не только снизить ставки по новым кредитам, но и перезапустить рефинансирование действующих. Значительно снизить свою долговую нагрузку российским заемщикам поможет наша новая программа. Для части клиентов она снизит ставку по ипотеке фактически вдвое», – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.