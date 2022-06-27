Прокуратура проверяет золотодобытчиков на юге Красноярского края. Фото: прокуратура края

Прокуратура проверяет деятельность золотодобытчиков на юге Красноярского края, конкретно – на территории Каратузского района. К этим проверкам привлечены специалисты других ведомств - министерства экологии и рационального природопользования края, Росрыболовства, Енисейского филиала «Главрыбвода» и Среднесибирского УГМС.

Причина проверок – сигналы о загрязнении водоемов. Чтобы увидеть всю картину происходящего, специальная комиссия поднялась в воздух на вертолете. Визщуально обследовали реку Большой Тюхтет и левый приток Амыла. Зафиксировали сброс сточных вод в водоемы в тех местах, где предприятиями добывается россыпное золото. Также на этих местах взяли пробы для анализа. На основании полученных данных будет дана оценка тому, как золотодобытчики исполняют закон об охране окружающей среды. И будут приняты меры наказания, если нарушения подтвердятся официально.