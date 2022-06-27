В Красноярске пьяный водитель на большой скорости едва не врезался в автозаправку. Фото: предоставлено очевидцем ДТП

В Красноярске пьяный водитель едва не врезался в автозапровку на улице Свердловской. Насколько пьяный? Очевидец, на глазах которого все это произошло, описывает «Комсомольской правде»-Красноярск случившееся так:

- Стою, жду, когда мне машину помоют. И тут в дупель пьяный мужик в дерево спикировал. А потом вышел через окно. Заправку едва не зацепил, до нее всего каких-то 30 метров. Умыл лицо на мойке, а потом гулял, ждал «скорую». Пожарная машина приехала минут через 5 после звонка.

Сначала приехала пожарная машина, затем медики. Фото: предоставлено очевидцем ДТП

Судя по фото, иномарка разбита так, что перспектив на будущее у нее нет: ее ждет кладбище автомобилей. Водителю повезло, что руки-ноги целые. Хотя нужно пройти обследование, ведь в состоянии аффекта человек может не сразу заметить травмы. Повезло и тем, кто находился в тот момент на автозаправке, ведь неизвестно что могло произойти, поверни водитель руль в ее сторону. Одно скажем точно: карьера пассажира автобуса и пешехода мужчине обеспечена, водительские права он уже потерял.