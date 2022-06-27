В Красноярске увеличат количество площадок для выгула собак. Фото: пресс-служба администрации города

Власти Красноярска идут навстречу любителям домашних животных и увеличивают количество официально разрешенных площадок для выгула собак. Документы уже готовятся, а сами площадки должны быть оборудованы к середине сентября. Там будут различные препятствия, барьеры, лесенки. В администрации сообщили, что в скором времени объявят торги на поиск подрядчика. Цена вопроса составит 7,2 миллиона рублей, которые предусмотрены в бюджете города.

Подобрать места для площадок в условиях плотной застройки непросто. Должны быть соблюдены и санитарные нормы, и интересы жителей. Например, до жилых домов должно быть не ближе 150 метров.

Пока что с местами для площадок определились в Советском и Октябрьском районах: на улицах Петра Ломако, за Гвардейским парков и на улице Норильской. Также обустраиваю место для выгула на улице Полтавской.

В мэрии добавили, что в последние годы в благоустройства площадки для выгула животных появились в скверах Серебряный, Фестивальный, Юдина и Паниковка, парках Кировский, «Солнечная поляна» и Татышев-парке, а также на острове Отдыха.