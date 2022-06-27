Из Красноярского края незаконно вывезли пиломатериалы в Китай стоимостью более 123 млн рублей

Фото: УФСБ

В Красноярском крае предприниматели незаконно вывезли 10 000 кубометров леса в Китай. Как отмечает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю, стоимость контрабандной древесины составила более 123 миллионов рублей. В отношении руководителя и бухгалтера заведено уголовное дело.

Директор и бухгалтер красноярской фирмы вместе с жителем Иркутска организовали нелегальную поставку древесины. Предприниматели вносили недостоверные сведения в специальную систему и использовали фиктивные коммерческие документы. Оказалось, с октября по декабрь 2021 года им удалось подать 263 декларации на пиломатериалы и вывезти из страны 10 тыс. кубометров на сумму более 123 млн рублей.

Сотрудники Красноярской таможни обнаружили контрабанду. Было заведено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов».

Расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства контрабанды пиломатериалов, а также причастна ли фирма к другим подобным эпизодам.