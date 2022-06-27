В Дивногорске прошел автопробег посвященный памяти артиста Юрия Шатунова

Дивногорцы возложили белые розы к портрету Юрия Шатунова Фото: соцсети

В Дивногорске состоялся массовый автопробег, посвященный памяти артиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Мероприятие было организовано поклонницей творчества певца – жительницей города Екатериной Поповой. 26 июня в 19:00 собрались на Пионерской площади те, кто любил исполнителя.

Автопробег открылся зажжением свеч памяти в честь Юрия. Дивногорцы почтили память минутой молчания и возложили распечатанные портреты певца на площади. Затем колонна пошла на два круга по улицам Дивногорска с музыкой певца. Вечер закончился тем, что все участники вернулись на площадь, и провели вечер под композиции группы.

Екатерина Попова, организатор мероприятия, отметила, что автопробег изначально пошел не по плану из-за проблем с акустикой. Но в краткие сроки проблема была устранена и автопробег начался. Отзывчивые дивногорцы, вслед за Екатериной, возложили цветы и поставили свечи.

- Люди молодцы, многие до сих пор не верят в происходящее. Видя на сцене людей, осознаешь, что жизнь так коротка. Необходимо ценить каждую минуту своей жизни и жизни дорогих тебе людей! - делится впечатлениями Екатерина.

Напомним, Юрий Шатунов – известный российский исполнитель и солист группы «Ласковый май». 23 июня певец умер в больнице от острой сердечной недостаточности, вызванной инфарктом.