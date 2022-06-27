В прощальном матче красноярского хоккеиста Сёмина сыграют 9 чемпионов мира, 4 обладателя кубка Стенли и 5 победителей КХЛ

Александр Семин Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске прошла пресс-конференция с хоккеистом Александром Семиным накануне его прощального матча, которым он собирается официально завершить карьеру профессионального игрока. На неё журналистам сообщили о том, кто же примет участие в этом мероприятии.

- Окончательный состав спортсменов зрители увидят уже во время игры. Будет много сюрпризов, помимо Овечкина и Дацюка, на красноярский лёд выйдут 9 чемпионов мира, 4 обладателя кубка Стенли и 5 победителей КХЛ, - рассказал журналистам Александр Семин. - Нам часто задают вопросы, кто же будет играть. Заранее состав не афишируется, так как он время от времени меняется. Здесь нет контрактных обязательств, у многих спортсменов может просто не получится приехать в силу жизненных обстоятельств.

Отметим, что в матче примут участие не только профессиональные хоккеисты. Как отметил Сёмин, приедут и звезды других видов спорта - Сергей Ломанов, к примеру.

- Я хочу порадовать болельщиков и закончить карьеру в родном городе, эта мечта любого хоккеиста. Безусловно, для меня это одна из важных игр в моей карьере, но это делается, в первую очередь, и для болельщиков. Конечно, игра на льду будет - но будет и шоу. Это ведь от нас зависит, как мы преподнесем это все болельщикам.

Напомним, что прощальный матч, которым Александр Семин планирует завершить карьеру профессионального хоккеиста, состоится 30 июня на «Платинум Арене».