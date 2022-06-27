Под Красноярском в аварии пострадали два человека. Фото: ЧП-Красноярск

На Енисейском тракте произошла дорожная авария, в которой пострадали два человека. Как удалось выяснить «Комсомольской правде»-Красноярск, все случилось ранним утром в понедельник 27 июня, примерно в 6:30 часов на 18-м километра автодороги Красноярск-Енисейск. Есть предварительная информация: автомобиль «Тойота Пассо» столкнулся с «Гезелью». Причем виновником аварии является именно водитель иномарки, которому 64 года. Пострадал он сам его 53-летняя супруга – пассажирка. А вот 37-летний водитель «Газели», к счастью, не пострадал.

Судя по фото в паблике «ЧП – Красноярск», иномарку помято так, что теперь ей дорога только на металлолом. Так что супругам очень повезло остаться в живых. Госавтоинспекторы на месте разбираются с причинами ДТП. Между тем подписчики в соцсетях комментируют: «Как они вообще живы остались?» «Повезло так повезло» «Пусть ставят свечку за спасение».