Жительницу Красноярска будут судить за мошенничество с квартирами для детей-сирот на 35 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Предпринимательницу из Красноярска будут судить за мошенничество с квартирами для детей-сирот на 35 миллионов рублей. Уголовное дело завели после прокурорской проверки. В настоящее время дело направлено в суд на рассмотрение. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Предварительно установлено, что в 2014 году женщина продала по муниципальному контракту администрации Емельяновского района 12 жилых помещений, которые затем предоставили детям-сиротам. Однако квартиры фактически были непригодны для проживания. Несмотря на это, их раздали в пользование. За квартиры обвиняемая получила более 15 миллионов рублей из бюджета.

На следующий год, уже в 2015-м, бизнес-леди пыталась по той же схеме продать 16 квартира на 20 миллионов рублей. Однако комиссия из емельяновской районной администрации, которая обследовала жилые помещения, заявила: в них нельзя жить. Контракты были расторгнуты.

В рамках расследования уголовного дела на имущество обвиняемой наложен арест, в целях возмещения причиненного ущерба заявлен гражданский иск. Кстати, уголовное дело по факту халатности над главой Емельяновского района, который принял решение оплатить первую партию некачественных квартир, находится на рассмотрении в районном суде.