Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июня 2022 2:58

Губернатор Красноярского края провел выходные на рыбалке

Первой в этом летнем сезоне
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Губернатор Красноярского края провел выходные на рыбалке. Фото: телеграм-канал Алексендра Усса

Губернатор Красноярского края провел выходные на рыбалке. Фото: телеграм-канал Алексендра Усса

Губернатор Красноярского края Александр Усс минувшие выходные побывал на рыбалке. Глава региона никогда не скрывал, что любит провести свободное время с удочкой, хотя удается это нечасто из-за большой загруженности.

- Рыбалка разрешена. Мы с Виктором Ивановичем на борту, - сообщает он на камеру, управляя катером, который мчит по реке.

Где именно происходила прогулка с удочкой, не уточняется. Судя по пейзажу за спиной, это вполне может быть Енисей. Отчет о своих выходных – фото и видео - Александр Усс выложил в телеграм-канале и «ВКонтакте».