Губернатор Красноярского края провел выходные на рыбалке. Фото: телеграм-канал Алексендра Усса

Губернатор Красноярского края Александр Усс минувшие выходные побывал на рыбалке. Глава региона никогда не скрывал, что любит провести свободное время с удочкой, хотя удается это нечасто из-за большой загруженности.

- Рыбалка разрешена. Мы с Виктором Ивановичем на борту, - сообщает он на камеру, управляя катером, который мчит по реке.

Где именно происходила прогулка с удочкой, не уточняется. Судя по пейзажу за спиной, это вполне может быть Енисей. Отчет о своих выходных – фото и видео - Александр Усс выложил в телеграм-канале и «ВКонтакте».