В Красноярском крае в заброшенном пруду утонул 14-летний подросток. Фото: СК

В Ужурском районе погиб 14-летний подросток. Трагедия случилась накануне, 26 июня, в окрестностях села Кулун. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального следкома, началась доследственная проверка, которая установит обстоятельства и причины произошедшего.

Предварительно установлено, что воскресным днем пятеро несовершеннолетних в возрасте от 14 до 15 лет из села Кулун поехали кататься на велосипедах, причем предварительно рассказали об этом своим родителям. Приехали на берег заброшенного пруда и остановились. В воду полезли двое подростков. Один из них в какой-то момент из-за перепада глубины потерял равновесие и начал тонуть, второй попытался его спасти, однако не смог.

К вечеру стало известно, что тело погибшего подростка найдено в том месте, где он ушел под воду. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти подростка. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.