В Красноярске появилось расписание выезда вакциномобилей на первую неделю марта

Фото: Юлия КОВАЛЬ
В Красноярске опубликовано расписание выезда вакциномобилей на первую неделю марта. Об этом сообщает минздрав региона. Пока в городе работают только два автомобиля.
Поставить прививку в вакциномобиле красноярцы из Солнечного смогут по следующему адресу: с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:00 около рынка «Солнечный» (проспект 60 лет образования СССР, 7б).
Но иногда автомобиль может отправиться по заявке на какое-либо предприятие, поэтому лучше заранее позвонить в контактный центр по телефону: 8 (391) 234-03-06.
В Октябрьском районе вакциномобиль будет работать по следующему графику:
2 марта с 11.30 – 15.00 – магазин «Командор», ул. Калинина, 187
с 15.30 – 19.30 – магазин «Командор», ул. Тотмина, 35А
3 марта с 11.30 – 15.00 – ул. Елены Стасовой, 44и. КРАС ГАУ
с 15.30 до 19.30 - магазин «Командор», ул. Тотмина, 35А
4 марта с 11.00 до 15.00 – магазин «Командор», ул. Калинина, 187
с 15.30 – 19.30 - магазин «Командор», ул. Тотмина, 35А
5 марта с 11.00 по 13.00 – магазин «Командор», ул. Калинина, 187
с 13.20 – 16.00 - магазин «Командор», ул. Тотмина, 35А
6 марта с 11.00 – 13.00 – магазин «Командор», ул. Калинина, 187
с 13.20 – 16.00 - магазин «Командор», ул. Тотмина, 35А