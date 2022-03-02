В Красноярске появилось расписание выезда вакциномобилей на первую неделю марта

Фото: Юлия КОВАЛЬ

В Красноярске опубликовано расписание выезда вакциномобилей на первую неделю марта. Об этом сообщает минздрав региона. Пока в городе работают только два автомобиля.

Поставить прививку в вакциномобиле красноярцы из Солнечного смогут по следующему адресу: с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:00 около рынка «Солнечный» (проспект 60 лет образования СССР, 7б).

Но иногда автомобиль может отправиться по заявке на какое-либо предприятие, поэтому лучше заранее позвонить в контактный центр по телефону: 8 (391) 234-03-06.

В Октябрьском районе вакциномобиль будет работать по следующему графику:

2 марта с 11.30 – 15.00 – магазин «Командор», ул. Калинина, 187

с 15.30 – 19.30 – магазин «Командор», ул. Тотмина, 35А

3 марта с 11.30 – 15.00 – ул. Елены Стасовой, 44и. КРАС ГАУ

с 15.30 до 19.30 - магазин «Командор», ул. Тотмина, 35А

4 марта с 11.00 до 15.00 – магазин «Командор», ул. Калинина, 187

с 15.30 – 19.30 - магазин «Командор», ул. Тотмина, 35А

5 марта с 11.00 по 13.00 – магазин «Командор», ул. Калинина, 187

с 13.20 – 16.00 - магазин «Командор», ул. Тотмина, 35А

6 марта с 11.00 – 13.00 – магазин «Командор», ул. Калинина, 187

с 13.20 – 16.00 - магазин «Командор», ул. Тотмина, 35А