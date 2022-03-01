Мой дом - моя крепость: спрос на жилье в Красноярске за последние дни вырос на 25%

За 24–27 февраля спрос на жилье в Красноярске вырос в среднем на 20-25%, рассказала заместитель директора компании “Этажи” Елена Лалетина. Основная цель покупки - сохранение имеющихся сбережений. При этом многие понимают, что в сложившихся условиях не исключено временное снижение средней стоимости квадратного метра готового жилья, поэтому большинство рассчитывают на долгосрочные инвестиции.

Елена Лалетина не исключила повышения ставок по ипотечным кредитам: “В пятницу вечером часть банков уже подняли ставки на вторичное жилье выше 14,5%. Также сегодня стало известно о повышения ставки Центробанка до 20%, вероятно остальные банки в ближайшее время тоже скорректируют свою кредитную политику”.

Снижение доступности заемных средств для покупки вторичного жилья приведет к постепенному росту спроса на рынке аренды. Необходимо учитывать, что за прошлый год стоимость аренды в Красноярске показала рекордный прирост в сегменте однокомнатных квартир.

Новый уровень ипотечных ставок снизит число покупателей-инвесторов, закрывающих ипотеку с помощью сдачи жилья в аренду, но для покупки собственного жилья ипотека останется все же выгоднее съема, так как непосредственно переплата по процентам банку сопоставима или ниже арендной платы. При новом уровне ставок она составит от 75% до 110% от арендной платы. При снижении ипотечных ставок и рефинансировании, а также досрочном погашении или росте ставок аренды это соотношение будет меняться в пользу собственного жилья в ипотеку”, - резюмирует заместитель директора компании “Этажи” Елена Лалетина.

Ряд банков сообщили, что в связи с макроэкономическими факторами, влияющими на уровень ставок по ипотеке, банки устанавливают единый срок действия решений - 30 дней (до этого стандартный срок действия одобрения был 3 месяца), за исключением продуктов «Семейная ипотека» и «Ипотека с Господдержкой».

Напомним, что льготная “Ипотека с господдержкой” со ставкой от 5,75 % будет действовать до 1 июля 2022 года, по ней лимит 3 млн. рублей. “Семейная ипотека” на квартиры от застройщика со ставкой от 4,7% действует до конца 2022 года, это программа для семей, у который хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года (или ребенок инвалид без дополнительных условий по дате рождения) и здесь уже лимит кредита до 6 млн. рублей.