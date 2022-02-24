В Красноярске 23 февраля госавтоинспекторы задержали 13 пьяных водителей

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В Красноярске сотрудники ГИБДД задержали 13 пьяных водителей 23 февраля. Как сообщает ведомство, с 22 по 24 февраля в городе проходил рейд «Нетрезвый водитель».

Многие водители не удержались от соблазна сесть за руль после употребления спиртного, за что будут оштрафованы или лишены прав – тут уже на усмотрение суда.

Во время проверки инспекторы ДПС остановили водителя иномарки в форме охранника одного из частных предприятий. От мужчины пахло спиртным, но по его словам он его употреблял накануне вечером. Госавтоинспекторы не поверили на слово и решили провести освидетельствование. Прибор показал 0,11 мг/л, что на пять сотых ниже минимально допустимого содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. Формально водитель был трезв и его отпустили.