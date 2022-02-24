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Происшествия24 февраля 2022 2:04

В Красноярском крае в ДТП на встречке погибла женщина, двое детей пострадали

Водитель выехавшего автомобиля также доставлен в больницу
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: МВД

Фото: МВД

В Козульском районе Красноярского края произошло жуткое ДТП на встречной полосе. Как сообщают в МВД, авария произошла около 7 утра на 710 км автодороги Р-255 «Сибирь». 32-летний одитель «Тойоты Приус» вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком «Хендай»

В результате ДТП водитель «Тойоты» и двое пассажиров-детей - 8 и 17 лет - доставлены в больницу, 32-летняя женщина-пассажир от полученных травм погибла на месте. О состоянии водителя грузовика пока ничего не известно.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего – устанавливаются причины выезда водителя на встречную полосу.