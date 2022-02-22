В Хакасии двухлетняя девочка сломала ногу во время ссоры родителей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Саяногорске во время ссоры родителей ногу сломала их двухлетняя дочь. Как сообщают в пресс-службе МВД Хакасии, заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

В полицию обратилась 37-летняя женщина – она заявила, что ее избивает муж. Приехавшие стражи порядка увидели, что супруги пьяны, в доме в это время находились их три дочери. Самая младшая – двухлетняя девочка лежала на полу и плакала. В итоге оказалось, что у нее сломана нога.

Оказалось, что во время ссоры женщина взяла ребенка на руки, супруг толкнул женщину, и они упали. Всех детей из семьи изъяли и отправили в больницу.

В итоге семейную пару оштрафовали за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Также заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Семья поставлена на учет.