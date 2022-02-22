В Красноярском крае продолжает снижаться уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае эпидемия ОРВИ и гриппа продолжает идти на спад. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

По его словам, тенденция на снижение заболеваемости респираторными заболеваниями наблюдается две недели. Однако совокупный эпидемический порог все еще превышен – на 13,6%.

- Превышение пороговых значений зафиксировано только среди взрослого населения - на 127,6%, - уточнил Горяев.

При этом вирусы гриппа на минувшей неделе выявлены не были. В основном красноярцы болеют риновирусами, аденовирусами и тд.

- Наибольшее снижение уровней заболеваемости отмечается среди школьников и дошкольников - как в целом по региону, так и в Красноярске, - подытожил глава краевого Роспотребнадзора.