Жительница Красноярского края убила знакомого и спрятала его тело в огороде Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

Жительницу поселка Верхняя Бирюса в Красноярском крае подозревают в убийстве ее знакомого. Причиной могли стать пьяные разборки, сообщили в ГСУ СК Красноярского края и Хакасии.

— 13 февраля 2022 года 22-летний парень пришел в гости к односельчанам. Компания собиралась выпить, но предложенный хозяевами жилища алкоголь молодого человека не устроил, и он его выбросил. Взамен предложил свой. Когда горячительные напитки закончились, мужчина не хотел покидать дом односельчан, чем спровоцировал хозяйку дома на агрессию, — рассказали в следственном ведомстве.

Как считают следователи, она схватилась за нож и нанесла парню несколько ударов в грудь и спину. Тот скончался на месте.

Тело погибшего женщина вместе со своим гражданским мужем сначала унесли в подполье дома, а на следующий день, закопали в снег на участке.

Женщина задержана, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.