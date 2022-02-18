Участники конкурса «Лес глазами детей» рисуют природу Красноярского края

Рисунок Софии Аликберовой Фото: личный архив

Красота родного края в рисунках и видеороликах детей! Зимний лес, яркие краски в отражении осенних листьев, медведь в берлоге, труженики-муравьи, лучи солнца в закате на засыпающей деревней и многое другое.

И все это – творчество участников творческого конкурса «Лес глазами детей», который в преддверии Всемирного дня защиты лесов проводит Лесопожарный центр Красноярского края и медиагруппа «Комсомольская правда». Участие в нем могут принять дети из Красноярского края в возрасте от 3 до 16 лет.

Этот рисунок нарисовал Денис Волоткяйвичус Фото: личный архив

Конкурсанты могут отразить в своих работах не только богатство природы, но еще показать правила грамотного поведения человека в лесу, отобразить работу людей, которые охраняют леса от огня. В нашем крае - это специалисты Красноярской базы авиационной и наземной охраны лесов (КГАУ «Лесопожарный центр»)

В финал попадут 12 участников в четырех номинациях: «Выбор читателей», «Выбор партнера», «Выбор редакции «Комсомольская правда», «Лучший видеоролик».

Торжественное награждение победителей состоится в Музее леса Красноярского края.

Рисунок Эвелины Поносовой Фото: личный архив

ЭТАПЫ КОНКУРСА

С 7 по 27 февраля 2022 года – прием конкурсных работ.

С 28 февраля по 15 марта 2022 года – голосование.

С 16 по 18 марта 2022 года – подведение итогов.

21 марта 2022 года – торжественное вручение подарков победителям.

Подробности на странице конкурса здесь!