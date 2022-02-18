Участники конкурса «Лес глазами детей» рисуют природу Красноярского края

Рисунок Софии Аликберовой Фото: личный архив
Красота родного края в рисунках и видеороликах детей! Зимний лес, яркие краски в отражении осенних листьев, медведь в берлоге, труженики-муравьи, лучи солнца в закате на засыпающей деревней и многое другое.
И все это – творчество участников творческого конкурса «Лес глазами детей», который в преддверии Всемирного дня защиты лесов проводит Лесопожарный центр Красноярского края и медиагруппа «Комсомольская правда». Участие в нем могут принять дети из Красноярского края в возрасте от 3 до 16 лет.
Этот рисунок нарисовал Денис Волоткяйвичус Фото: личный архив
Конкурсанты могут отразить в своих работах не только богатство природы, но еще показать правила грамотного поведения человека в лесу, отобразить работу людей, которые охраняют леса от огня. В нашем крае - это специалисты Красноярской базы авиационной и наземной охраны лесов (КГАУ «Лесопожарный центр»)
В финал попадут 12 участников в четырех номинациях: «Выбор читателей», «Выбор партнера», «Выбор редакции «Комсомольская правда», «Лучший видеоролик».
Торжественное награждение победителей состоится в Музее леса Красноярского края.
Рисунок Эвелины Поносовой Фото: личный архив
ЭТАПЫ КОНКУРСА
С 7 по 27 февраля 2022 года – прием конкурсных работ.
С 28 февраля по 15 марта 2022 года – голосование.
С 16 по 18 марта 2022 года – подведение итогов.
21 марта 2022 года – торжественное вручение подарков победителям.
Подробности на странице конкурса здесь!