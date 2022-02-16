Фото: Музыкальный театр

Красноярский музыкальный театр приглашает на новую шоу-программу «Musical. И только мюзикл». Концерт пройдет 24 и 27 февраля. Как рассказали в музыкальном театре, новой программой свой 15-летний юбилей на сцене отметит солистка театра заслуженный работник культуры Красноярского края Мария Селивёрстова.

Зрителей ждут хиты из популярных мировых мюзиклов: «Чикаго», «Мулен Руж», «Иисус Христос – суперзвезда», «Ромео и Джульетта», «Король Лев» и других. Они ощутят магию и энергетику музыки Элтона Джона, Эндрю Ллойда Уэббера, Джона Кандера, Жерара Пресгурвика, Евгения Загота, Кима Брейтбурга и Риккардо Коччанте.

Вместе с Марией Селивёрстовой в новых образах предстанут солисты театра: заслуженная артистка России Светлана Кольянова, заслуженный работник культуры Красноярского края Иван Сосин, Александр Белопашинцев, Михаил Дубовцев, Леонид Забоев, Рустам Исанов, Надежда Кармаева, Полина Красноярова, Дарина Концур, Лива Орешкова, Станислав Сикирин, Сергей Тоцкий, а также артисты балета, хора и оркестра.

Билеты можно приобрести на сайте театра и в кассе.