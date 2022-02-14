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Общество14 февраля 2022 14:34

Большого паводка в Красноярске не будет

Точный прогноз специалисты сделают в начале апреля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярск готовится к паводкам

Красноярск готовится к паводкам

Фото: Мария ЛЕНЦ

В администрации Красноярска обсудили подготовку служб к паводку. В прошлые годы в результате таянии снега существенно поднимался уровень Енисея и других рек в городе. Были подтоплены жилые дома, объекты инженерной инфраструктуры и улично-дорожная сеть.

Специалисты оценили запасы снега на весну 2022 года в окрестностях Красноярска, а также в центральных и южных районах края, они не превышают среднестатистических показателей. Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подготовит основной прогноз половодья в начале апреля.

До начала паводка специалисты обследуют все зоны под мостами и водопропускные трубы на Бугаче, Каче, Паниковке и других малых реках. Устранят скопившиеся за год мусор и наносы, чтобы не мешали воде и ледоходу.

В свою очередь, районные администрации проверят готовность пунктов временного размещения к приему жителей. Специалисты департамента городского хозяйства заранее определят перечень возможных мест затопления проезжей части и подготовят план объездных путей в случае перекрытия дорожного движения. С началом паводка на водомерных постах будет организован ежедневный контроль уровня воды на городских реках.