Большого паводка в Красноярске не будет

Красноярск готовится к паводкам Фото: Мария ЛЕНЦ

В администрации Красноярска обсудили подготовку служб к паводку. В прошлые годы в результате таянии снега существенно поднимался уровень Енисея и других рек в городе. Были подтоплены жилые дома, объекты инженерной инфраструктуры и улично-дорожная сеть.

Специалисты оценили запасы снега на весну 2022 года в окрестностях Красноярска, а также в центральных и южных районах края, они не превышают среднестатистических показателей. Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подготовит основной прогноз половодья в начале апреля.

До начала паводка специалисты обследуют все зоны под мостами и водопропускные трубы на Бугаче, Каче, Паниковке и других малых реках. Устранят скопившиеся за год мусор и наносы, чтобы не мешали воде и ледоходу.

В свою очередь, районные администрации проверят готовность пунктов временного размещения к приему жителей. Специалисты департамента городского хозяйства заранее определят перечень возможных мест затопления проезжей части и подготовят план объездных путей в случае перекрытия дорожного движения. С началом паводка на водомерных постах будет организован ежедневный контроль уровня воды на городских реках.