Красноярские приставы рассказали, как реализуют арестованные у должников автомобили Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские приставы рассказали, как происходит реализация автотранспорта, который они конфисковывают у должников. Право наложить арест на технику приставы получили с 2014 года. Если сумма долга превышает 3 тысячи рублей, должник рискует остаться пешеходом. Практика показала, что это один из самых действенных способов взыскать долг. Некоторым автомобилисты тут же находят средства, чтобы рассчитаться по долгам. Всего в 2021 году приставы арестовали более 3,5 тысяч транспортных средств должников. Часть была продана на сумму 38 миллионов рублей.

Как происходит реализация. У владельца арестованного авто есть 10 дней, чтобы погасить долг. Если он этого не сделал, имущество передают в МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва или специализированным организациям, отобранным им на конкурсной основе. Автомобиль проходит оценку у специалиста. Если его цена выше 500 тысяч рублей, его выставляют на аукцион.

Если меньше этой суммы, то техника идет по комиссионной стоимости. И тогда купить ее может любой первый желающий. Срок на реализацию – не более 2 месяца, если никто не приобрел, товар снижается в цене на 15%. Это упрощенный алгоритм реализации арестованной за долги техники. Подробности можно узнать непосредственно в ГУФССП России по Красноярскому краю или в Росимуществе.