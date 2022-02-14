В Красноярске за выходные в ДТП пострадали трое детей-пассажиров. Фото: ГИБДД

В Красноярске за минувшие выходные в дорожно-транспортных происшествиях пострадали трое детей-пассажиров, они получили травмы различной степени тяжести. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГИБДД города. Одна авария произошла на улице Калинина, там водитель «Тойоты» при повороте налево не предоставил преимущество «Нисану», двигавшемуся в прямом направлении. В салоне «Ниссана» на заднем сидении ехали два подростка, 14 и 16 лет, старшему понадобилась госпитализация. Это было в субботу 11 февраля.

В этот же день на Менделеева водитель «Субару» точно также не пропустил «Мазду», произошло столкновение. Во второй иномарке находился 6-летний ребенок. Он получил ушиб. От более серьезных последствий его спасло удерживающее устройство.

- Поворот налево является одним из самых сложных маневров на городских улицах, и при его выполнении недопустимы спешка и неосмотрительность. Никакие детское устройство и ремень безопасности не смогут полностью защитить от травм, если водители невнимательны на дороге, - прокомментировали в ГИБД.