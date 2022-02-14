Минэкологии Красноярского края рассказало о мониторинге воздуха за неделю Фото: Мария ЛЕНЦ

В министерстве экологии и рационального природопользования края подвели итоги мониторинга качества атмосферного воздуха за период с 7 по 13 февраля. За эти дни на телефон горячей линии ведомства 8-800-201-11-16 поступило 60 звонков.

В указанный период было взято и исследовано более 64 тысяч отборов проб атмосферного воздуха на территории края. Повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ зафиксирован в 0,7% случаях от общего числа отобранных проб. На автоматизированных постах наблюдения зафиксированы превышения по оксиду углерода, взвешенным частицам (до 2,5 мкм), сероводороду, оксиду и диоксиду азота, гидрохлориду и бенз(а)пирену.

Вся информация о результатах исследований находится в открытом доступе и обновляется каждые 20 минут. Найти ее можно на сайте краевого Центра мониторинга качества окружающей среды и в мобильном приложении Krasecology.