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Происшествия14 февраля 2022 13:12

В Красноярске загорелся маршрутный автобус

Никто не пострадал, пассажиры эвакуировались сами
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске загорелся маршрутный автобус. Стоп-кадр видео

В Красноярске загорелся маршрутный автобус. Стоп-кадр видео

В Красноярске загорелся маршрутный автобус. Видео, снятое очевидцами, опубликовали Gornovosti.ru. Произошло это в микрорайоне Солнечном, на проспекте 60 лет образования СССР. В пресс-службе МЧС уточнили, что звонок на пульт диспетчера экстренной службы поступил в 18:51.

По неуточненной пока информации автобус шел по 63-му маршруту. Неполадки заметили на остановке общественного транспорта. В результате короткого замыкания пошел густой едкий дым, затем вспыхнул задний отсек. Никто не пострадал, пассажиры успели эвакуироваться самостоятельно.