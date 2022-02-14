Красноярский край добился стопроцентного выполнения показателей нацпроекта «Образование»

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14 февраля на президиуме краевого правительства под председательством губернатора Александра Усса были подведены итоги реализации нацпроекта «Образование» за 2021 год, а также намечены планы на год 2022. Как сообщила министр образования края Светлана Маковская, все показатели были выполнены на 100%.

Если говорить конкретно, то министерству удалось реализовать такие проекты, как «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Успех каждого ребенка» и «Патриотическое воспитание граждан РФ». На эти цели было направлено более миллиарда рублей.

Одним из главных направлений являлось формирование инфраструктуры в сельской и отдаленной местности. Так, по итогам 2021 года в 143 школах на 52 территориях края появились центры естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», в которых обучаются более 32 тысяч школьников по 186 программам.

Также в двух коррекционных школах – в красноярской школе №2 и железногорской школе-интернате открылись мастерские и кабинеты узких специалистов. Кроме того, были отремонтированы 13 сельских спортзалов в школах, а в пяти колледжах и техникумах появились 20 мастерских по стандартам Worldskills.

В 2022 году на релизацию нацпроекта «Образование» выделено более 2 миллиардов рублей. В текущем году планируется открыть 147 центров «Точка роста» в 42 районах, продолжить строительство школы в красноярском микрорайоне «Бугач», а также школы в селе Мокрушинское Казачинского района. Оба учреждения будут сданы до конца 2022 года. В этом году в Красноярске должно начаться возведение новой школы в активно развивающемся микрорайоне Солнечный.

Среди прочих планов, в Зеленогорске намечено открытие детского технопарка «Кванториум», а в Красноярске – обновление технической базы в трех школах коррекционной направленности. В 97 школах края поставят новые компьютеры, а в четырех техникумах откроются 12 современных мастерских.

Александр Усс же отметил, что край имеет больше ресурсов для возведения новых школ, чем уже запланировано. Глава региона поручил министерству финансов рассмотреть возможность увеличения финансирования строительства новых школ.