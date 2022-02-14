В Красноярском крае в деревне Кирза сгорел дом культуры. Фото: Артем Черных

В Манском районе в деревне Кирза сгорел местный дом культуры. Для далекого таежного поселения это большая потеря, ведь здесь сосредотачивалась не только общественная и культурная жизнь почти 130 человек (таково население деревни). В здании клуба находилась местная АТС, так что Кирза осталась без связи. До ближайшего села, где находится сельсовет, более 60 километров.

Сообщение о пожаре поступило в воскресенье 13 февраля, в 16:19 часов. Окончательно потушить здание удалось только утром. Площадь пожара составила 184 квадратных метров, пострадавших нет, сообщают Gornovosti.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по краю. Предварительная причина пожара – короткое замыкание. Как уверяет глава Манского района Артем Черных, предписания надзорных органов в отношении учреждения отсутствовали.

Сейчас администрация района намерена подготовить документы в министерство культуры Красноярского края для строительства нового здания дома культуры в Кирзе. Самостоятельно району это не под силу.