РУСАЛ и администрация Центрального района Красноярска подписали соглашение о сотрудничестве в сфере благоустройства

Подписание соглашения. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Администрация Центрального района и АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод» впервые подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве. Компания будет плотно сотрудничать с районной администрацией по проектам развития комфортной городской среды – «Зеленая волна», «Сиреневый день», реконструкция и благоустройство Центрального парка.

Эскиз проекта «Яблоневый сад»

– Сегодня мы официально оформили наше сотрудничество, подписав это соглашение. Хотя взаимодействовать не прекращали никогда, – отметил руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский. – Красноярцы видят плоды этой работы: изменились Исторический квартал, площадь Революции, сквер Сурикова. Преображается Центральный парк. Сейчас начнется реализация проекта «Яблоневый сад». Большое спасибо компании РУСАЛ, главе Красноярска Сергею Еремину, без участия которого многие проекты были бы невыполнимыми.

Благоустройство «Яблоневого сада» выполнят в рамках поддержки инициативных проектов. Бюджетное финансирование работ составит 10 млн рублей. Еще 8 млн рублей – средства инициативной группы, которая получит поддержку от компании РУСАЛ. В сравнении с суммой в 500 млн рублей, которая будет вложена в Центральный парк, это небольшой объем инвестиций. Но важно поддержать инициативу жителей, которые в 2021 году вместе с администрацией города отстояли территорию, где застройщик планировал организовать парковку. Вместо нее на месте пустыря высадят деревья, обустроят игровую и спортивную зоны, оборудуют прогулочные аллеи с парковой мебелью.

Эскиз проекта «Яблоневый сад»

– РУСАЛ несколько лет реализует в Красноярске крупные социальные проекты, направленные на реновацию и благоустройство любимых горожанами общественных пространств. Мы давно плотно взаимодействуем с Советским районом, каждый год подписываем соглашения. Это привело к большим результатам: мы отремонтировали множество общественных пространств. РУСАЛ планирует переезд в Красноярск, и офис компании будет располагаться в центре города. Поэтому для нас важно развивать отношения с администрацией района, – подчеркнула Елена Южакова, директор департамента РУСАЛ по связям с общественностью и работе с региональными органами власти, депутат Горсовета.