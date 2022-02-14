В Норильске задержали 14-летнего подростка, который «минировал» школы за деньги Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске задержан 14-летний подросток, его подозревают в рассылке ложный сообщений о минировании школ и социальных объектов. Но не в родном городе. И даже не на территории Красноярского края, а очень далеко отсюда – в Волгограде. Вот предварительные данные следствия, которыми поделился с «Комсомольской правдой»-Красноярск региональный следком.

Когда подростка задержали сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю, он выложил все, как духу. В январе этого года он связался в мессенджере с 16-летним товарищем. Ранее они уже были знакомы. Тот подбил его отправить несколько сообщений о якобы готовящихся терактах в Волгограде. Но не просто так, а пообещал вознаграждение. Так он хотел дестабилизировать деятельность органов власти.

Задержанный осознавал, что нарушает закон. Но это его не остановило. Трижды он направлял сообщения по электронной почте. После чего получил по переводу около 10 тысяч рублей «за труды». Сейчас подросток находится дома под домашним арестом.

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Сегодня будем играть, хорошо? Хорошо) Мины находятся в детских садах, школах) Также я заминировал церкви, 2 автовокзала (Восточный и Международный). И жд вокзал, Злобино. Вы не выполнили моих требований вчера. Сегодня будет продолжать, как и обещал. Жизни я вам не дам…» (подробнее).