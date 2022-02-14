КРК предложила всем невлюбленным избавиться от ненужных подарков

Хотите избавиться от подарков, которые напоминают о разбитом сердце? Приносите! Фото: КРК

В преддверии Дня святого Валентина полки красноярских, и не только, магазинов заполняются разнообразными красно-плюшевыми подарками: мишки, сердечки, подушки… Влюбленные и просто друзья обмениваются «сердечными» сувенирами. Но есть и те, кто чувствует себя в этот день обделенным вниманием и совершенно не рад празднику, – потерявшие любовь, расставшиеся. Именно их решила поддержать Красноярская рециклинговая компания совместно с МУП «Красгорпарк».

– Тема уборки и утилизации мусора считается серьезным вопросом. А мы решили порадовать красноярцев в День святого Валентина и привлечь их внимание к проблеме вот таким креативным способом, – рассказал директор Красноярской рециклинговой компании Дмитрий Кузнецов. – Предлагаем расстаться с ненужными подарками, которыми все одаривают друг друга, или избавиться от сувениров, которые напоминают об ушедшей любви или некрепких отношениях. А мы в свою очередь позаботимся об их утилизации и отвезем на полигон. Или найдем более достойное применение наиболее ценным сувенирам.

Контейнер для разбитых сердец установили на площади Мира недалеко от БКЗ. Его оформил художник Иван Четвериков.

Иван Четвериков оформляет контейнер. Фото: КРК

– Что нужно сделать? Найти на площади ярко раскрашенный контейнер. Внимательно прочитать инструкцию рядом. Выкинуть неприятный подарок, – пояснили в пресс-службе КРК. – А еще сделать на память фотографию, и пусть ваша бывшая половина знает, что для вас это уже мусор!

На окончательное расставание со своим прошлым у вас всего несколько дней. Контейнер простоит на площади с 14 по 16 февраля.

– Мы всегда поддерживаем такие креативные, шутливые мероприятия. Идея показалась нам крутой, мы сразу включились в работу, – отметила Татьяна Кормина, пресс-секретарь МУП «Красгорпарк». – Специалисты Красгорпарк каждый день следят за порядком на площади, а теперь будут смотреть и за наполняемостью контейнера.