В Красноярске идет резкое снижение суточного количества заболевших коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14 февраля в Красноярском крае было зафиксировано 252 286 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.Из них за минувшие сутки – 5 257 случаев. Показатели резко идут вниз. Судите сами: в пятницу 11 февраля было 7 313 случаев, в субботу 12 февраля – 8 192, в воскресенье 13 февраля – 6 317, а в понедельник 14 февраля - 5 257.

Теперь посмотрим на распределение по городам и районам края на 14 февраля. Больше всего новых случаев в Красноярске – 2286, в Ачинске – 712, В Сосновоборске – 172, Богучанском районе – 168, Сухобузимской районе – 142. Второй по величине город в крае Норильск показал 99 случаев.

Добавим, что полностью вылечили от вируса 183 645 человек, восстановление составляет 72.79%. К сожалению, скончались от ковида и его последствий уже 9 666 человек, летальность составляет 3.83%.

И приводим данные по закрытым городам, они не входят в общую статистику. 335 новых случаев заболевания COVID-19 в Железногорске, всего с начала пандемии 22 321 случай заражения. В Зеленогорске 99 новых заболевших, а всего – 15 397.