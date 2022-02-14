В Красноярске детские поликлиники вернулись к обычному формату работы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске детские поликлиники вернулись к обычному формату своей работы. Ранее они были временно перепрофилированы под формат инфекционных, чтобы разделить потоки и заниматься детьми с ковидом. Но после того, как недавно карантинные меры были изменены, нагрузка на такие поликлиники снизилась. И с понедельника 14 февраля они вновь принимают маленьких пациентов, как и прежде.

В региональном минздраве сообщили, что речь идет о медицинских учреждениях на Партизана Железняка, 9б, на улице Урванцева и на Солнечном бульваре, 7. Они работают с будние дни с 8 часов утра до 19 вечера, а в выходные и праздничные дни – с 8 утра до 16 часов.

И немного общей информации: на сегодня в крае работает контакт-центр по номеру «122», а также колл-центры при поликлиниках и больницах. Плюс с больницах задействованы 452 телефонные линии, на которых работают в круглосуточном режиме 429 операторов. Туда можно обратиться, чтобы задать вопросы о коронавирусной инфекции и ее лечении. Но если горожан не устроило качество медицинской помощи, то можно позвонить на краевую линию «Право на здоровье» по номеру 8-800-700-00-03.