В Красноярске в суд направили дело о стрельбе во время юношеского матча по футболу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в суд ушло уголовное дело о стрельбе в спортивном комплексе «Изумруд», в результате чего был ранен один из 17-летних игроков. О конфликте «КП» уже писала в ноябре 2021 года, когда все произошло. Но на тот момент информация была предварительной. И выглядело все на первый взгляд иначе. Следствие установило истину. Разбирался в конфликте региональный следком.

6 ноября в спорткомплексе «Изумруд» (Кировский район) проходил футбольный матч между командами «Командор» и «Старт». В какой-то момент были нарушены правила игроком «Командора». 43-летний мужчина на трибуне вместе с сыном болел за команду «Старт». Возник словесный конфликт. С одной стороны футболист-нарушитель. С другой стороны болельщик «Старта» и его отец. Но ненадолго, все успокоились, игра продолжилась.

Главное началось после финиша. Два игрока «Командора» поднялись на второй этаж спорткомплекса, нашли там мужчину и начали бить его по лицу. Один даже «показал удар» - ногой по грудной клетке потерпевшего. Тому не оставалось ничего, как достать травматический пистолет и одиночным выстрелом утихомирить агрессивных подростков. Один из них был ранен в плечо, но следствие признало это необходимой самообороной. Оба нападавших признали свою вину, извинились и раскаялись. Их судьбу теперь решит суд.