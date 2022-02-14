В Красноярске мошенники пытались купить дорогую автомойку всего за 200 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске трое молодых людей пытались приобрести дорогой товар за смешную цену, но у них ничего не получилось. В результате приятелям придется отвечать в суде за мошенничество. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города.

Случилась эта история в Октябрьском районе города, в строительном гипермаркете. Наверняка все представляют, насколько там много посетителей всегда, уследить за всеми персоналу непросто. Этим и решили воспользоваться три товарища. Они тайком переклеили ценник с дешевого товара на дорогую автомойку, которая изначально стоила 17 тысяч рублей. И пробили ее на кассе его всего за 200 рублей.

Но удача от них отвернулась. Подлог заметил сотрудник гипермаркета и нажал тревожную кнопку. Молодых людей задержали росгвардейцы и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По статье «Мошенничество» инициатору грозит до двух лет лишения свободы, остальные идут как свидетели.