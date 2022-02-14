Житель Норильска порубил топором двери соседей за то, что они просверлили ему в стене дыру Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Конфликт между двумя соседями в Норильске обернулся уголовным делом. Могло ведь все завершиться по-хорошему, но одна сторона проигнорировала справедливое замечание в свой адрес, а у второй стороны лопнуло терпение. Представьте: две квартиры с общим тамбуром. В одной начался ремонт – капитальный и затяжной. На шум от перфораторов и молотков 40-летний сосед не жаловался, по этому вопросу удалось договориться.

Когда мужчине надоела пыль в общем тамбуре, он сделал замечание соседке, та стала лучше убирать за собой. Проблемы начались, когда мужчина обнаружил у себя на обоях выпуклость. Оказалось, что соседи просверлили насквозь дыру. Он сообщил им об этом и предложил: «давайте это исправлять». Но прошла неделя, а отверстие никто не заделал, это его возмутило.

Поначалу мужчина думал обратиться в управляющую компанию и в суд. Но посчитал, сколько времени уйдет на поиски справедливости. И решил отомстить обидчикам – взял топор и ночью несколько раз ударил со всей силы по двери. После чего успокоился, вернулся домой и лег спать. Добавим, что ночевали соседи, видимо, в другом месте. Иначе бы устроили разборки сразу же. А так пришли к нему днем и спросили, не видал ли, кто порубил им дорогие двери?

«Ничего не видел, ничего не слышал, и вообще я спал» - примерно так ответил мужчина. Но вскоре к нему явился участковый, ему он поведал всю правду от начала и до конца.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, ущерб за входные двери потерпевшая оценила в 34 тысячи рублей. Мужчине за акт мести грозит до двух лет лишения свободы. А вот интересно, отверстие в стене соседи ему заделали?