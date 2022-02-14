Школьница из Дивногорска нарисовала, как тушат лесные пожары

Дарья Киселева нарисовала, как лесные пожарные ведут борьбу с огнем Фото: личный архив

Первоклассница из Дивногорска Дарья Киселева стала участницей творческого конкурса на сайте «Комсомолки», который проводится совместно с Лесопожарным центром Красноярского края.

На одном рисунке девочка сумела мастерки изобразить работу лесных пожарных края. В лесу бушует пожар. Борьба с огнем ведется с воздуха и на земле. С борта самолета Ан-2 к очагу возгорания совершают прыжки парашютисты-пожарные. С вертолета Ми-8 с помощью специального снаряжения спускаются десантники-пожарные. Самолет Бе-200 осуществляет сброс воды. Лесные пожарные проливают кромку пожара из ранцевых лесных огнетушителей. Процессом тушения с воздуха руководят летчики-наблюдатели. Откуда в столь юном возрасте Даша знает все тонкости тушения лесных пожаров? Все просто. Ее папа почти десять лет отработал в краевом Лесопожарном центре. Начинал с диспетчера, затем отучился на летчика-наблюдателя, а после стал командиром Центрального авиазвена.

Напоминаем, что принять участие в конкурсе могут дети из Красноярского края в возрасте от 3 до 16 лет. Творческие работы (рисунки или видеоролики) принимаются до 28 февраля. Рисунки нужно самостоятельно загрузить на страницу конкурса и заполнить соответствующее описание. Видеоролики (их продолжительность должна быть не более одной минуты) принимаются по электронному адресу konkurs_kp@mail.ru.

Голосование будет проводиться с 28 февраля по 15 марта 2022 года. Победителями станут 12 участников в четырех номинациях: «Выбор читателей», «Выбор партнера», «Выбор редакции «Комсомольская правда»», «Лучший видеоролик». Торжественное награждение победителей состоится в Музее леса Красноярского края.

Все подробности на странице конкурса «Лес глазами детей» здесь!