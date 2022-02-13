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Здоровье13 февраля 2022 8:51

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразилось 6 317 человек

Стопкоронавирус.рф опубликовал статистику на 13 февраля 2022 года
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

13 февраля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразилось еще 6 317 человек, умерло – 14 пациентов. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразились 252 286 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 1449 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 183 645 пациентов.

Число летальных случаев от ковида выросло. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 14 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 666 пациентов. Госпитализировано 167 человек.