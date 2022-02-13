В Красноярске навсегда изменится схема парковки в переулке Сокольский с 15 февраля

Припаркованные машины будет увозить эвакуатор

В Красноярске с 15 февраля изменится схема остановки и парковки в переулке Сокольский. Как сообщают в администрации города, новый знаки «Остановка и стоянка транспорта запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» будут располагаться на участке переулка от Брянской до Качинской.

Теперь с 15 февраля останавливать и парковать автомобили будет запрещено по нечетной стороне переулка, со стороны предприятия «Автоспецбаза».

Новые дорожные знаки и изменение схемы парковки сделано для того, чтобы обеспечить проезд специализированной техники, которая постоянно заезжает на территорию предприятия. Из-за припаркованных машин, зачастую, в переулке создаются аварийные ситуации.