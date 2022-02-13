Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
-18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 февраля 2022 7:22

В Красноярске навсегда изменится схема парковки в переулке Сокольский с 15 февраля

Новые знаки облегчат проезд специальной технике
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Припаркованные машины будет увозить эвакуатор

Припаркованные машины будет увозить эвакуатор

В Красноярске с 15 февраля изменится схема остановки и парковки в переулке Сокольский. Как сообщают в администрации города, новый знаки «Остановка и стоянка транспорта запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» будут располагаться на участке переулка от Брянской до Качинской.

Теперь с 15 февраля останавливать и парковать автомобили будет запрещено по нечетной стороне переулка, со стороны предприятия «Автоспецбаза».

Новые дорожные знаки и изменение схемы парковки сделано для того, чтобы обеспечить проезд специализированной техники, которая постоянно заезжает на территорию предприятия. Из-за припаркованных машин, зачастую, в переулке создаются аварийные ситуации.