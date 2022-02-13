Красноярск начнет избавляться от новогодних ёлок с 15 февраля

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске с 15 февраля начнут убирать новогодние ёлки с городских площадок. Как сообщают в администрации, сделать это нужно будет до 28 февраля. Демонтаж будет проводиться при помощи высотной и погрузочной техники. Специалисты будут работать, учитывая погоду. В сильный ветер и морозы такую технику эксплуатировать нельзя.

Помимо ёлок к этому же сроку демонтируют светящиеся деревья, они не могут работать в условиях тающего снега и дождя. Также к концу февраля уберут все ледовые фигуры.

Отметим, что руководство города установило ёлки в 16 местах. Поэтому если вы не успели посмотреть на празднично украшенные деревья, то остался последний шанс это сделать. Следующий раз это будет возможно только в декабре 2022.

Напомним, что все праздничные деревья были собраны к 20 декабря 2021 года. На сборку ушло около двух месяцев.